Lacunza respaldó el giro de Milei sobre el Banco Central: "Por fin estamos de acuerdo"

El exministro de Hacienda Hernán Lacunza respaldó este viernes la reforma del Banco Central anunciada por Javier Milei y sostuvo que el Presidente dio un giro respecto de algunas de las principales banderas que había levantado durante la campaña electoral. A través de sus redes sociales, el economista felicitó al mandatario y aseguró: "Lo felicito, presidente Javier Milei. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo".

El economista también defendió el reperfilamiento de la deuda aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019 y afirmó que la nueva propuesta del Ejecutivo coincide con esa visión. En ese sentido, remarcó la importancia de impedir que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria.Las declaraciones de Lacunza llegaron un día después de que Milei presentara el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa con la que el Gobierno busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria y prohibir el financiamiento del déficit fiscal. El respaldo del exministro del PRO puso de relieve el cambio de postura del oficialismo respecto de dos de sus propuestas más emblemáticas: el cierre del BCRA y la dolarización de la economía.