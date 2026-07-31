Marcó del Pont a Milei: "Lo que él supone que fue un robo, en verdad fue un hito histórico en el proceso de desendeudamiento"

La expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont le respondió al presidente Javier Milei luego de que el mandatario la acusara en cadena nacional de “robar” alrededor de 10.000 millones de dólares de la entidad durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.Marcó del Pont afirmó que “esperaba” en algún momento algún tipo de agravio por parte del presidente argentino". “Yo tomo estas cosas por quien viene, que es una persona que destila odio, descalificación, que es una sucesión de falacias”, afirmó ."Lo que él supone un robo de los 10.000 millones de dólares fue algo que, la verdad, es un hito histórico en el proceso de desendeudamiento de la Argentina", sostuvo la expresidenta del Banco Central en diálogo con Víctor Hugo Morales en Radio 750.En este sentido, explicó el proceso que supuso ese desendeudamiento: “En 2005 se canceló la deuda con reservas internacionales al Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo que fue primero fue el Fondo del Bicentenario y después el Fondo de Desendeudamiento Argentino, lo que permitió justamente pagarles deuda a los acreedores internacionales, a los famosos mercados financieros internacionales con reservas”.“Esto es algo que, creo, (el Gobierno) quiere condicionar hacia adelante, porque son endeudadores seriales en el sentido de salir a los mercados para financiarse intrasector público, algo que hay que tener siempre presente dentro de los espacios y grados de libertad de la política económica”, advirtió.Según la extitular del BCRA, “en ese entonces era mucho más conveniente, en vez de salir a tomar nueva deuda con el fondo con los mercados internacionales colocando bonos, utilizar parte de reservas internacionales, que en ese momento eran muy fuertes”.“El Banco Central tenía muchas espaldas en lo que habíamos acumulado de reservas, porque teníamos muy buen desempeño del sector externo y, utilizarlas a cambio de una letra que el tesoro le da Banco Central, que devengaba más que pagaba una tasa de interés mucho más baja que lo que nos cobraban los acreedores. Entonces era win-win por todos lados, era desendeudar a todo el Estado nacional”, sostuvo.Marcó del Pont hizo hincapié en este punto, ya que para ella el gobierno de La Libertad Avanza “quiere condicionar hacia delante esa posibilidad, que no siempre en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia se puede utilizar”.En este marco, volvió a remarcar que “lo más grave” de este nuevo proyecto de ley que envía Milei al Senado es “quitarles las facultades al Banco Central para actuar en temas tan sensibles como es la tasa de interés del crédito, que es lo que significaría si se vuelve a la carta orgánica de (Domingo) Cavallo, que es a lo que aspira el presidente Milei en la letra de este nuevo proyecto”.Además, remarcó que “el Banco Central es parte del Estado Nacional” y cuestionó que el Presidente “habla como si fuera una cosa aparte”.