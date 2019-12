Las principales definiciones de Martín Guzmán en conferencia de prensa

"En el contexto que no hay dólares imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será de 30% a la compra de divisas y el 70% de la recaudación será destinado a financiar la seguridad social y el 30% para obras de infraestructura", planteó en el anuncio más fuerte de la jornada.

#Conferencia | "Quien está ahogado por la deuda necesita alivio. Disponemos de un plan para que las empresas tengan alivio y puedan volver a producir, crecer y generar trabajo" — Política Argentina (@PolArg) December 17, 2019

#Conferencia | "Necesitamos esfuerzos que tengan continuidad en el tiempo para resolver esta situación lo más rápido posible y por eso tomamos estas medidas. Buscamos darle a Argentina un manto económico que le permita a la sociedad un ambiente que es más tranquilo" — Política Argentina (@PolArg) December 17, 2019

#Conferencia | "Estamos buscando consistencia en lo fiscal, por eso hay medidas de los dos lados. La cuestión de los números serán anunciadas por escrito y en forma institucional. Cuando se planteé el nuevo presupuesto la cuestión de crecimiento quedará muchísimo más detallado" pic.twitter.com/kw7IkfC8SM — Política Argentina (@PolArg) December 17, 2019

Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, dio más detalles sobre el programa económico y realizó una serie de anuncios sobre el dólar que repercutirán en forma inmediata. También habló sobre los bonos a los jubilados, retenciones, presupuesto 2020, esquema tarifario de servicios y renegociación de la deuda."No podemos permitir que el déficit crezca,y tranquilizas la economía argentina. No le podemos pedir más a los que están en una situación desesperada", comenzó relatando Guzmán y avisó quemanifestó sobre las tarifas y avisó queUn país que no produce energía no puede sostener su crecimiento pero tenemos que tener todos estos objetivos bien balanceados"expuso sobre el doble bono que recibirán los jubilados en diciembre y enero.Por último señaló que con este programa "estamos protegiendo a las poquísimas divisas que se han generado en relación a la deuda para privilegiar a la producción". Sobre el endeudamiento definió: "Tiene que haber conversaciones de buena fe entendiendo la capacidad del país para servir sus deudas en un contexto de recuperación económica".