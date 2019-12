Alfonsín dijo que tiene más coincidencias con el Frente de Todos que con el PRO

Las declaraciones del dirigente radical y ex diputado nacional se dieron sobre la actitud de los integrantes del interbloque Juntos por el Cambio en torno al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica, la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández que establece las emergencias social, económica y productiva.Habían amenazado con no dar quórum ni siquiera a la jura de los nuevos diputados.Esto encendió nuevamente las internas dentro del bloque opositor y en el radicalismo donde Alfonsín pidió “reflexión”.“El radicalismo espero que hacia adelante reflexione mucho con respecto a la política de alianzas porque es obvio que no pensamos igual que el PRO”, sostuvo el hijo del ex presidente para quien “las diferencias son importantes”.