Magario aseguró que "la lucha contra el hambre no va a cesar"

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, expresó a través de su cuenta de Twitter que "se vienen tiempos distintos" y que "la lucha contra el hambre no va a cesar hasta que todos los argentinos tengan garantizados sus necesidades y derechos". De esta forma, se refirió así al Plan de lucha contra el hambre lanzado a nivel nacional por el gobierno del Presidente Alberto Fernández."Se vienen tiempos distintos, con un Estado que se preocupa por las y los ciudadanos", sostuvo Magario a través de la red social.La ex intendenta de La Matanza enfatizó: "La lucha contra el hambre comenzó y no va a cesar hasta que todas y todos los argentinos tengan garantizados sus necesidades y derechos".