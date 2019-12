El Gobierno confirmó un aumento de hasta 8 mil pesos

En esta línea, el titular de la cartera de Trabajo precisó que “no es un bono” y que “será remunerativo”. “Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario”, agregó el funcionario de la cartera laboral en declaraciones a AM 750.El aumento tiene como objetivo poner un piso a las futuras negociaciones de paritarias, las cuales se gestarán en los próximos meses, luego de un año con una inflación superior al 55 por ciento. “La política de precios y salarios tiene que ser convergente. Si los aumentos nominales se van a precios, no servirá de nada”, remarcó el ministro, en medio de una semana movida para el Gobierno luego de la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.Desde el empresario habían señalado la voluntad de alcanzar un consenso respecto del monto decretado. No obstante, en algunos casos como en la Unión Industrial (UIA), aclararon que el pago quedaría condicionado por las políticas de créditos blandos que el Gobierno estuviese dispuesto a efectuar.