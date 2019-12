Polémico: aseguran que Angelici aprovechó el blanqueo de Macri y sería top 10 de los que más blanquearon

aparece lo que próximamente podría ser una muy mala noticia para Daniel Angelici: aseguran que el "Tano" se benefició de la ley de blanqueo de capitales que promocionó Mauricio Macri, para quien se dice que trabajó como "operador judicial", y que además sería parte del top 10 de los que más millones trajeron al país producto de esa medida

los problemas entre Angelici y la AFIP no son nuevos: el amigo personal de Macri y uno de los operadores de Cambiemos en los tribunales abrió fuego interno a principios de 2018 cuando dijo que su nombre fue “usado” por el organismo tributario para “tapar” que no saben “cómo se filtraron” los datos del blanqueo. Justamente, parece ser que él mismo entró en ese blanqueo

Cuando todavía no le sanaron las heridas que le dejó la golpiza que le dieronen las elecciones en Boca Juniors y a días de haber anunciado que se quiere quedar con la UCR porteña con el desafío de enfrentar allí al "Coti" Nosiglia y otros veteranos del espacio,Según una nota de la revista Noticias en la que se hace referencia a que el ex presidente de Boca seríacomoa través de operaciones con espías orgánicos de la AFI -y también de los otros-,Cabe recordar que, hermano del ex mandatario, y-la empresa de la familia del líder PRO- y de máxima confianza de la familiaEn su momento, Juan Amorín reveló que Leonardo Maffioli, el CEO de SOCMA; Víctor Composto, director suplente de la firma; Armando Amasanti, uno de los ex socios de Correo Argentino y que también figura en una de las offshore ligadas a los Macri; Carlos Libedinsky, quien figura como presidente del intendente de Vicente López y primo del Presidente Jorge Macri, en una offshore radicada en Panamá, Latium Investments Inc., fueron los integrantes del entorno empresarial de la ex familia presidencial que sacaron provecho de la norma de Cambiemos.Además,“Para tapar que no saben cómo se filtraron los nombres del blanqueo quieren usar una persona cercana a mi hermana y que salga mi apellido”, le dijo ayer Angelici al sitio web de La Nación.El ex mandatario xeneize