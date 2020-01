Vialidad de Macri: aumentó los gerentes en un 173% y les pagó $230 mil por mes, pero casi no hizo rutas ni autopistas

en Vialidad los gerentes ejecutivos pasaron de ser 49 en 2015 a 134 en 2019. Esos 85 nuevos jerárquicos, que no hicieron su carrera en el organismo sino en empresas contratistas, se llevaron en promedio unos $230.000 cada uno

Uno de los supuestos logros de gestión con quemás se embanderó fue, sin dudas, "la obra pública para resolver problemas estructurales de la Argentina". El famoso gritofue de lo más simbólico acerca del, valga la redundancia, relato de Cambiemos. Sin embargo, a los datos ya revelados anteriormente respecto de la falsedad del aumento de las obras en comparación con los gobiernos kirchneristas, se sumaBajo la administración nacional de Macri y las gestión comandada por Javier Iguacel y Guillermo Dietrich,Según las dos organizaciones gremiales de Vialidad -Sindicato de Trabajadores de Vialidad y la Federación del Personal de Vialidad Nacional-,La categoría creada -gerente ejecutivo- para contratar a los nuevos jerárquicos implica que los que ocupan ese lugar se llevan, en el bolsillo, $190.000 mensuales, aunque muchos se llevan aún más, tal como reveló el artículo de Raúl Kollmann publicado en Página 12. Cómo resolver ese panorama es parte de la herencia que tiene, el ministro de Obras Públicas.Esosno provienen de la carrera de Vialidad Nacional sino queEl gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras,, fue gerente del, en el que tiene un papel preponderante el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y que es socio de, la concesionaria de la Panamericana, en sociedad con el. De hecho, Botto fue director suplente de Autopistas del Sol. Hoy la justicia investiga la forma en la que el gobierno de Cambiemos aumentó los peajes y después Macri vendió su parte en Ausol, con acciones que subieron de cuatro pesos (4) a 75,50.El gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue, socio en el estudio jurídico, precisamente el que. Judicialmente también se investiga un grotesco pago que le hizo el estado a Ausol alegando que había una demanda ante el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial.El gerente de obras, en tanto, fue el ingeniero, ex coordinador de Control de Gestión de, la empresa que era del primo de Macri,, después de ser del propio ex presidente. Esa compañía consiguió numerosas obras e incluso redeterminaciones de precios superiores a otras empresas que construían tramos de las mismas rutas.Otro es el casos de, que aún no se sabe si son o se hacen:. No sólo no presentaron renuncia, sino queLo que es tal vez más grave de la situación difundida y descripta en P12 es queEl Plan Federal Via fue tan desastroso que los sindicatos pidieron que se declare la Emergencia Vial porque ni siquiera se estaba haciendo el mantenimiento de lo construido antes y empezaba a haber peligro de accidentes en algunas rutas.Por si se demanda objetividad a la gestión de Katopodis par llegar a este diagóstico, bueno, ya la tiene:El Plan Federal Vial -Compromiso Cambiemos 2016-2019- puso como objetivo construir 2.800 kilómetros de autopistas. Se trata de la modalidad más segura, de más nivel: al menos dos carriles por sentido, ingresos controlados, inexistencia de cruces. De ese total proyectado de 2.800 kilómetros, se construyeron apenas 365 kilómetros, o sea el 13%.. El proyecto incluía 4.000 kilómetros de rutas seguras, peroFinalmente,, la alternativa más barata y rápida. No hay que construir ni rampas ni terraplenes ni hacer rediseños, sino construir la capa asfáltica y muy poco más.El informe de Auditoría, redactado por funcionarios designados por la administración Macri, dice textualmente: "El Plan presenta un bajo grado de ejecución, con un escaso o nulo avance de los programas de autopistas y rutas seguras. No se contempló la inclusión de obras que estaban paralizadas y presentaban un importante grado de avances (del gobierno anterior)".En su último año de gestión, el macrismo ni siquiera utilizó el presupuesto asignado. Se presupuestaron $96.000 millones, pero se devengaron 55.000 millones.