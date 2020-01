Guzmán destaca el plan de pagos bonaerense y descarta un salvataje financiero

La administración nacional que tiene a Martín Guzmán como ministro de Economía anunció que no piensan desembolsar 250 millones de dólares el próximo fin de enero para auxiliar a la Provincia de Buenos Aires a pagar uno de los primeros vencimientos de deuda que debe afrontar el nuevo Gobierno tras el descalabro de Vidal.A fin de mes,En ese contexto, circuló la idea de que el Tesoro nacional le adelante fondos coparticipables a la gestión de Axel Kicillof, en línea con el adelanto que recibieron varias provincias la semana pasada.El endeudamiento que dejó María Eugenia Vidal obliga al nuevo Gobierno a pagar vencimientos por US$ 580 millones durante enero: un bono de US$ 250 millones vencerá el 17 de enero próximo, el 26 de enero US$ 277 millones y dos vencimientos menores por 26.000 euros y 24.000 dólares.Guzmán recordó que desde el Palacio de Hacienda "ya hemos manifestado que en las condiciones de mercado actuales la deuda es insostenible" y por eso estánEn tal caso, el ministro destacó queAsí, continuó, el objetivo inmediato de la provincia "es reperfilar el vencimiento de capital del día 26 de enero, para evitar una ruptura contractual este mismo mes y así poder conducir las gestiones integrales de forma ordenada, con más tiempo".