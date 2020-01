Una ONG informó a los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos por las irregularidades en la Hidrovía

A través decuyos titulares son la belga Jan De Nul y su socio local, Emepa.Las cartas fueron recibidas el pasado 7 de enero y recurren a ambos mandatarios provincialeEntre los fundamentos, Millán informa a los gobernadores que, durante la presidencia de Mauricio Macri, hizo llegar sus reclamos a raíz de las irregularidades deSin embargo, ni Macri, ni su ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, dieron respuesta a los pedidos.Durante 2019, Dietrich –quien tenía bajo su órbita esta licitación- dijo que estaban trabajando en los pliegos, ya que en 2021 ya debería operar el nuevo concesionario.Lo fundamentos esgrimidos por Procurar son de público conocimiento pese a que el debate a través de los medios sobre la hidrovía no haya cobrado la importancia que merece.Ese manejo de Romero y su socia Jan De Nul llevaron a Enrique MillánPese a que las autoridades de la empresa belga sostienen que si hubo un hecho de corrupción es responsabilidad exclusiva de su socio Romero, hay evidencias como para saber que ambos socios compartieron un cuarto de siglo sus negocios.Pero esta irregularidad no es la única. El precio del peaje, pagado en divisa extranjera y no en pesos, es de más de tres dólares la tonelada. Estudios recientes calculan que ese costo logístico está sobrevaluado entre un 30 y un 50%.Estos temas forman parte de una agenda más amplia a tener en cuenta para la transparencia del proceso licitatorio que deberán abrir las nuevas autoridades. Cabe consignar que la Hidrovía es competencia de las autoridades nacionales.El nuevo ministro de Transportes de la Nación, Mario Meoni, es quien tiene en su órbita este fundamental tema.Sin perjuicio de ello, dada la magnitud de este asunto es que, Enrique Millán afirma que “la participación de los mandatarios de las provincias litoraleñas, así como el debate público sobre el organismo de control y el precio del peaje son puntos clave para la adjudicación de la hidrovía a quienes resulten ganadores en una licitación que permita bajar los costos y mejorar los servicios”.