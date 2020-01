Kicillof: Vidal endeudó la provincia en moneda extranjera y al corto plazo, para que lo pague la gestión siguiente"

"La ex gobernadora endeudó la provincia en moneda extranjera y al corto plazo, para que lo pague la gestión siguiente" y recalcó: que “la provincia atravesó un período de sobreendeudamiento desenfrenado”, sostuvo en una entrevista con Radio 10.A través de un comunicado Axel Kicillof había informado que el pago del 26 de enero por US$ 249.975.000 queda postergado hasta el 1 de mayo de este año. Para esto la Provincia necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos antes del 22 de enero de 2020.En este marco, afirmó hoy que "la provincia atravesó un período de sobreendeudamiento desenfrenado" tras lo cual "se quedó sin financiamiento y fue al FMI" pero, "a un mes de asumir, parece que es un problema de los gobiernos nacional o provincial".También rechazó los argumentos del macrismo que sostienen que el problema venia de antes por un bono de la administración Scioli. "El problema no lo tenemos con este bono y resuelto esta cuestión está resuelto el tema de la deuda, el problema es que tenemos 2900 millones de vencimiento este año", señaló.Y remarcó la necesidad de tratar el endeudamiento en sintonía con el gobierno de Alberto Fernández. "La idea es ponernos en frecuencia con la política de tratamiento de deuda a nivel nacional", enfatizó.