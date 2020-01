Duhalde fue recibido por Magario para analizar la actualidad de la Provincia

Hoy tuve el agrado de recibir en el @Senado_BA al ex presidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, @eduardoaduhalde.



Compartimos una fructífera charla donde abordamos los desafíos que tenemos por delante en nuestra Provincia.



¡Gracias Eduardo por tu visita! pic.twitter.com/TVkzeTCfXY — Verónica Magario (@magariovero) January 14, 2020

Mientras Axel Kicillof explicaba en conferencia de prensa los detalles del reperfilamiento de la deuda bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario recibió al ex presidente Eduardo Duhalde para dialogar sobre la actualidad de la Provincia. "Compartimos una fructífera charla donde abordamos los desafíos que tenemos por delante en nuestra Provincia", expresó la ex intendenta de La Matanza tras el encuentro en el Senado provincial.El ex gobernador bonaerense ya se había reunido con Kicillof para ofrecerle asesoramiento en materia de políticas productivas."Me entusiasma que quiera poner la centralidad de su gestión en la producción", declaró Duhalde tras visitar al actual mandatario en la Casa de Gobierno de La Plata a mediados de diciembre.Semanas atrás, el histórico dirigente peronista, a quien Alberto Fernández pidió hacerle un "monumento al bombero" por su rol en la salida de la crisis institucional de 2001, había calificado a la gestión de María Eugenia Vidal como un "desastre".Asimismo, había criticado a la ex gobernadora por designar en su Gabinete a funcionarios de Capital Federal: "Estoy cansado de las invasiones porteñas, sobre todo de esta última que fue masiva", había declarado.