Los intendentes del PJ apoyaron la decisión de Kicillof de renegociar la deuda

El jefe comunal de Avellaneda,, recordó que Kicillof "recibió una caja quebrada" y destacó que "está haciendo lo mejor para ordenar las finanzas" de la Provincia."La pésima gestión de (María Eugenia) Vidal la pagamos todxs lxs bonaerenses”, escribió en su cuenta de Twitter el intendente de la Tercera Sección.En la misma línea, el jefe comunal de Escobar,, se mostró crítico de la política de endeudamiento de la gestión de Juntos por el Cambio.En declaraciones a radio AM 990, cuestionó a Vidal por "tomar deuda para pagar gasto corriente". "Así fue año tras año, mientras la gestión iba tomando cada vez más deuda", criticó.“Fuimos una oposición muy responsable y le dimos gobernabilidad (a Vidal). Entendemos que el que gobierna conduce y la oposición medianamente tiene que dar las herramientas para que, en el caso de Kicillof, que ganó con más del 50 por ciento de los votos, pueda llevar adelante su política pública”, opinó.Por su parte, el intendente de Hurlingham,, cuestionó duramente al macrismo por los resultados de su programa económico y defendió a Kicillof de las críticas de la oposición."En vez de opinar por Twitter tendrían que pedir perdón por haber jugado a la timba con cientos de miles de millones de dólares de deuda. Esa deuda es a costa de la salud, la educación y el trabajo. Hicieron pedazos a la Argentina", disparó en una entrevista concedida al canal C5N.En ese marco, manifestó: "No esperen que hablemos de 'brotes verdes', 'segundo semestre' o de esas pavadas que decían. Todos los días este Gobierno trabaja para que puedan comer los que no tienen para comer y para que estén mejor los jubilados".