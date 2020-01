Insólito: el ex funcionario macrista cazador de guanacos que ahora milita a los animales en los billetes

Lucas Llach, el ex vicepresidente del Banco Central durante parte del gobierno de Mauricio Macri, salió a militar la permanencia de los animales en los billetes a pesar de que supo organizar cacerías de guanacos

Aclaración: retuiteé una petición que armó alguien y tiene 107.000 firmas — lucas llach (@lucasllach) January 16, 2020

En febrero de 2015, a través de las redes sociales, el economista llamó a perseguir guanacos en Chubut hasta que los animales murieran por cansancio y deshidratación. "El hombre es capaz de correr por horas a un animal hasta que este muera por agotamiento y deshidratación"

Si algo le faltaba a uno de los "tuitstars" más polémicos de Cambiemos y a uno de los ex funcionarios más burlados en redes sociales por su histórico yerro en un pronóstico de inflación, es intentar convertirse en profeta de una temática en la que no sólo no tiene antecedentes positivos, sino todo lo contrario. Es queLlach se convirtió hoy en el primer ex funcionario de Cambiemos que, a través de una vía formal, reclamó que sigan vigentes las efigies de animales en los billetes, innovación introducida por la gestión que concluyó el 10 de diciembre pasado. Lo hizo a través de un petitorio de Change.org armado por un tercero, que él decidió difundir en Twitter.Cientos de usuarios de Twitter destrozaron al también ex vice del Banco Nación, mediante comentarios y retuits. Por eso,. Sin embargo, incluso a la hora de difundir el link con la convocatoria, arrobó al presidentey a la cuenta oficial del BCRA.Llach fue el vice deen el BCRA hasta junio de 2018, cuando la corrida del dólar forzó su renuncia y su reemplazo por. Meses más después lo compensaron con el cargo de vicepresidente del Banco Nación. Antes había sido precandidato a la vicepresidencia de la Nación en la fórmula encabezada por, que perdió la interna de Cambiemos frente Macri en agosto de 2015.Luego, en diciembre de 2018, Llach se hizo famoso por su poco feliz pronóstico de inflación del año pasado: 23,7%, 30 puntos menos que la inflación real que, según el Indec, fue del 53,8% en 2019. Un año antes, el gobierno del que formaba parte había subido la meta de inflación para 2018 de 10 a 15 por ciento y cerró en 47,6.Curiosamente, el amor militante de Llach por los animales en los billetes no es coherente con su afición por cazar animales con métodos que rozan la tortura., escribió entonces.La "competencia" se denominaba. La había organizado Llach, quien en su justificación del evento escribió que "los humanos poseen mayor resistencia que los animales de sangre caliente" y proponía "una cacería por persecución de guanacos". También decía que "el hombre es capaz de correr por horas a un animal hasta que este muera por agotamiento y deshidratación" y proponía correr descalzo.