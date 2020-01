Billetes de $5: se extiende el plazo para sacárselos de encima

El reemplazo del papel con la cara de San Martín por monedas se postergó un mes, por lo que la divisa con la cara de San Martín tendrá vigencia hasta el 29 de febrero

. Ahora, el BCRA extendió el plazo.La resolución de la entidad dirigida por Miguel Pesce es una respuesta al reclamo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).. "La desaparición del billete le va a generar un problema al comercio, que no tendrá con qué dar vuelto y deberá redondear siempre hacia abajo", habían indicado desde la CAME.