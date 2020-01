18.01.2020 / RELACIONES INTERNACIONALES

“Chacho” Álvarez se suma al gobierno de Alberto Fernández



El ex vicepresidente será el embajador argentino en Perú. La noticia trascendió tras la revelación de fuentes diplomáticas: lo tiene decidido el Gobierno. No obstante, el pliego del ex funcionario debe lograr el visto bueno de Lima y la aprobación del Senado.