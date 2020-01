20.01.2020 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Kicillof a los acreedores del bono BP21: “No dejaremos a los sectores que la están pasando mal”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo referencia a que desea “cumplir con los vencimientos de la deuda”: No obstante, recalcó que no lo hará “en deterioro” de los habitantes del territorio bonaerense al tiempo que sostuvo que el gobierno de María Eugenia Vidal no puede justificar el endeudamiento.