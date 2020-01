Tras la denuncia en su contra, Brandoni negó haberle dicho asesina a la ex presidenta

De acuerdo a lo publicado por el Centro de Información Judicial, no hay nombre del denunciante y se señala el origen de la presentación en la Oficina Central de Receptoría de Denuncias del Ministerio Público de la Ciudad.

En diálogo con el canal TN, Brandoni explicó que, en realidad, "le estaba diciendo 'dale seguí dale' al muchacho que estaba leyendo". "Era un chico muy joven, me pareció inoportuno lo que se estaba gritando”, sostuvo.“En lo personal (el cántico) me fastidió mucho", sostuvo sobre la denuncia.Por otra parte, recalcó que una de “sus intenciones” es hacer “más política”. “Voy a militar más, tengo más tiempo", adelantó Brandoni quien dijo creer en "una república democrática, ejemplar y decente”. “Hay una parte importantísima de la sociedad que ratificó que no hay que bajar los brazos”, aseveró.