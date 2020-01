Cancillería anunció que EEUU dio marcha atrás con los aranceles al acero y aluminio

El 2 de diciembre pasado, el presidente Donald Trump, a través un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, dijo que Estados Unidos iba a restablecer aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedente de la Argentina y Brasil.

El titular de la cartera de Relaciones Exteriores y Culto dijo, en diálogo con Radio 10, que la notificación de la administración de Donald Trump se conoció el viernes a última hora, con la publicación de “la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina”.“Ha salido la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina. En una excelente noticia que sigan las cosas como están y que a las exportaciones argentinas no se las sancione con el 25% de arancel de ingreso”, resaltó.Según remarcó, “hubo un gran trabajo de la embajada argentina en EEUU” y señaló que el sector empresario ya está al tanto de estanovedad.