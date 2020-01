Deuda PBA: vence el plazo para que los acreedores acepten la postergación del pago

De no haber consentimiento, el Estado provincial no ingresará en cesación de pagos, dado que se estableció un plazo adicional hasta el 5 de febrero. Si bien el vencimiento operó el 26 pasado, el Ejecutivo bonaerense ofreció a los acreedores postergar el pago por no contar con los recursos para afrontarlo en esa fecha.Originalmente se debía realizar el pago el 22 de este mes, pero el gobernador Axel Kicillof extendió el plazo hasta hoy para alcanzar el necesario acuerdo del 75% de los acreedores para posponer los plazos.La búsqueda de acuerdos con los tenedores guarda relación con la crítica situación financiera que María Eugenia Vidal le dejó a Kicillof. En sus cuatro años de gestión, la exmandataria de Cambiemos quintuplicó la deuda bonaerense e hizo que su relevancia en dólares sea un elemento altamente vulnerable para las finanzas bonaerenses. Sólo durante el primer mes del año la gestión Kicillof tuvo que hacer frente a una deuda de 750 millones en divisa norteamericana. Y el número representa apenas casi una tercera parte del vencimiento en verde que tiene que pagar este añoPor eso, en busca del acuerdo con los acreedores del BP21, el mandatario provincial propuso días atrás pagar anticipadamente los intereses que devenga el bono.