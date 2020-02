Etchevehere armó un think tank de ruralistas antiperonistas financiado por el ex dirigente de la SRA que escrachó a Cristina

El ex directivo de la Sociedad Rural (SRA) se hizo conocido cuando subió - en modo escarcha - a redes sociales una foto de la vicepresidenta Cristina Fernández cuando viajaba a Cuba a ver su hija.

Etchevehere fue uno de los dirigentes que no dio pelea en las elecciones. Algo que le valió el reproche del ex jefe de gabinete Marcos Peña. Sin embargo, esa dinámica le rindió algunos frutos ya que consiguió un padrino de peso para financiar la empresa: David Lacroze Ayerza.Entre otros aportantes, se destacan empresas avícolas y el consorcio cárnico ABC, de Mario Ravettino.Los ojos del ex ministro de Cambiemos apuntan a la caja que le pueda brindar la Sociedad Rural, la entidad de la Mesa de Enlace más reacia al gobierno del Frente de Todos. En tanto, Federación Agraria, CRA y Coninagro, que no tienen buena relación con el ex titular de Agroindustria, se mostraron amenos al diálogo con algunos dirigentes del actual Gobierno.