Kicillof mejoró oferta a tenedores del BP21 y el grupo más grande ya dio su consentimiento

Pablo López, titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, indicó en un comunicado que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente U$S250 millones"."En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", detalló.Asimismo, explicitó que si el 75% del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, "se pagará dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero -aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020".Se afirmó que esa enmienda "tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 h (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta".El comité destacó las "discusiones constructivas" que se mantienen con los representantes del gobierno bonaerense "después de su anuncio para extender por segunda vez la fecha límite de su solicitud de consentimiento". Los acreedores resaltaron que la propuesta de esta mañana "indica que la Provincia tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda".Expresaron además el aprecio ante "los esfuerzos de la Provincia y su enfoque de colaboración" y manifestaron que esperan "que el apoyo sea ampliamente recibido de otros tenedores de bonos".