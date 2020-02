Después de haber multiplicado las cifras de endeudamiento y pobreza, ex funcionarios macristas salieron a pegarle a Kicillof por pagar el vencimiento BP21 con recursos propios

Kiciloff pagó y evito un default innecesario, habiendo tensado la cuerda hasta último minuto.



Ante dicha situación no fueron pocos los funcionarios de la gestión anterior que salieron a destrozarlo.Lo insólito es que son los mismos que aumentaron el desempleo, bajaron la producción, incrementaron la pobreza y multiplicaron el endeudamiento.El ex subsecretario de Programación Económica,, sostuvo que “Kicillof pagó y evito un default innecesario, habiendo tensado la cuerda hasta último minuto”. “La estrategia, que esta vez falló, tiene buenos antecedentes tras haber logrado que Repsol nos pagara por la estatización de YPF y que el Club de Paris nos condonara los intereses”En tanto, el ex Secretario de Política Económica, Ministerio de Hacienda de la Nación,, remarcó insólitamente que si el Presidente Mauricio Macri hubiese sido reelecto, la gobernadora María Eugenia Vidal no pagaba el bono a su vencimiento… …Lo refinanciaba en el mercado como hace cualquier gobierno de un país normal.” La pregunta es con que tasa de interes.El más polémico fue el ex Vicepresidente del Banco Central y Vicepresidente del Banco Nación,, quien utilizó la denominación “Argentinismo” como despectivo- Posponeme la fecha de pago o no te pago.- No - En serio eh, si no no te pago (SIC).- No - ¿Estás loco? ¿No vas a aceptar un arreglo, con todo el riesgo que implica?- No- OK, te pago.Por último, el ex ministro de Hacienda de Nación y Provincia,, tal vez el máximo responsable económico de que la deuda a nivel provincial se haya quintuplicado y que el volumen en dólares de la misma ponga en jaque las finanzas provinciales se tomó el tupe de escribir un hilo en TW. Algunas de las frases más resonantes: “La decisión de pagar hoy el vencimiento de PBA es la CORRECTA. El default es un recurso de última instancia, no de primera, ni siquiera intermedia. Más aun por montos bajos. Porque es lo más costoso para todos, especialmente para los pobres”.“La incertidumbre previa, innecesaria, no fue gratuita en términos de estabilidad financiera (riesgo país, brecha cambiaria); ni será inocua para la credibilidad de la renegociación nacional que se avecina, más compleja y voluminosa”, agregó.“PBA no tiene vencimientos significativos hasta mediados de año. Eso facilita la secuencia lógica: primero Nación, después provincias. Pues obviamente el riesgo soberano domina a los subnacionales”, expresó Lacunza.