Familiares de tripulantes del ARA San Juan apuntan contra la jueza por el fallo que absolvió a Aguad

Marta Yáñez, jueza federal de Caleta Olivia, decidió procesar sin prisión preventiva a seis ex altos mandos de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan pero rechazó investigar en la causa al expresidente Mauricio Macri y su entonces ministro Oscar Aguad por la tragedia que se cobró la vida de los 44 tripulantes.Esta decisión fue duramente critcada porya que vienen denunciando hace meses el proceder de la jueza Yañez.explicó en Radio 10 Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.agregó el padre de uno de los héroes fallecidos en la tragedia ocurrida en 2017.En otro orden, el actual ministro de Defensa Agustín Rossi pidió "no confundir el grado de responsabilidad penal que considera la jueza con los grados de responsabilidad política, no sólo por lo que sucedió en el momento del hundimiento, sino por lo que ocurrió después con la administración de la crisis y el trato con los familiares".Por otro lado dejó en claro que desde su cartera "estamos programando un homenaje en el mar en donde se encontró el ARA San Juan; vamos a trabajar en el ascenso post mortem de cada uno de los tripulantes del ARA San Juan, el presidente Alberto Fernández ya me dijo que lo va a hacer”.