El fallido de Pichetto sobre el lugar donde más plata puso el Gobierno de Cambiemos

Fue entonces que Pichetto pisó el palito: "No es cierto, Macri puso mucha más plata en los medi...emmm en la gente que lo necestiaba y la tuvo en cuenta no la eliminó. No eliminó pensiones, jubilaciones, no bajó jubilaciones", completó a las apuradas su discurso.

"Macri puso mucha más plata en los medi...en la gente que necesitaba". Ay, Miguel... 😂

Miguel Ángel Pichetto transcurre sus días como desempleado político intentando moverse al ritmo de la reconstrucción de Juntos por el Cambio y de panelista mediático que ataca las medidas del Gobierno del Frente de Todos. En una de sus defensas del ciclo presidencial de Mauricio Macri se mandó un fallido que expuso los intereses puntuales de aquella gestión.vos decís che miremos el presupuesto.empezó relatando el rionegrino.