El monzoísmo vuelve a poner en jaque al bloque de Juntos por el Cambio en Diputados

En diciembre un grupo de diputados bonaerenses nucleados en el ala política del expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó decidió romper el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura provicial y armar su propio bloque. La misma amenaza se dio en la cámara baja nacional pero la muñeca de Cristian Ritondo y la chequera de Horacio Rodríguez Larreta evitaron la dispersión.Ahora todo parece más complicado y el grupo que representa Sebastián García De Luca bajo las órdenes de Emilio parece decidido a ir al quiebre.pidió el mencionado dirigente-confirmó en entrevistas a diferentes medios como bien cuenta La Política Online.El grupo de Monzó lo lidera García De Luca, confían en reunir 15 de los 51 diputados del PRO y varios ya se juntan antes de las reuniones de bloque para sentar una postura común. Juan Aicega, Federico Frigerio y Gabriel Frizza. Completan la lista con Domingo Amaya, Gustavo Hein, Eduardo Cáceres, Martín Grande y Francisco Sánchez.. Omar de Marchi protestó cuando Ritondo fue elegido jefe de bloque, pero antes de irse de la Casa Rosada Mauricio Macri lo contuvo y siguen hablando por whatsapp. Preside el PRO de Mendoza y si no continuara al frente podría evaluar otra identidad.. Siempre se habla de las fugas interpartidarias más que incorporaciones.Si primero no planteamos esta apertura interna también es muy difícil ir a buscar lo que hoy no está en el frente", enfatizó como un guiño a la postura de Pichetto.La apuesta de este grupo es clara y ambiciosa, la candidatura de Emilio Monzó a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en 2021 y una hipotética candidatura a la gobernación en 2023. Así lo piensan los legisladores nacionales y los que en La Plata se ordenaron detrás del expresidente de Diputados y el intendente de San Isidro Gustavo Posse.Me queda la frustración como parte del mismo frente político de no haber hecho los cambios profundos que se podrían haber hecho en la Provincia", la atacó García De Luca demostrando que Mariu ya no es infalible en la vuelta al llano.