Alberto a "los compañeros" sobre los presos políticos: "Nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo"

Alberto Fernández salió a dejar en claro que en el interior del Frente de Todos no existen desacuerdos sobre si hay o no presos políticos en la Argentina. Así intentó ponerle fin a una interna de declaraciones cruzadas entre Milagro Sala, Julio De Vido y la defensa de Amado de Boudou con funcionarios nacionales como el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.Entrevistado por Diego Schurman en Radio Continental, Fernández dejó un mensaje hacia adentro del oficialismo nacional:En otra parte de la entrevista hizo un balance de lo que fue la gira por Europa de los últimos días:seguimos en Europa con el Papa Francisco"."Dejamos en claro cómo la Argentina quiere enfrentar este momento, fue muy productiva. Avanzamos con las grandes potencias del mundo.agregó y recordó que le explicó a Angela Merkel "lo que es el peronismo".Por otro lado dijo quey dejó en claro que "el aborto hoy en día es un delito y obliga a la mujeres que lo practican a hacerlo en condiciones de clandestinidad.que uno legalice el aborto no lo hace obligatorio".Otro punto polémico que tocó en la nota fue la disputa entre su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el de Axel Kicillof, Sergio Berni: "Todos queremos trabajar para que la inseguridad no sea un problema, si la provincia de Bs As tiene un método propio que lo explique".comentó y dijo que "hay que hacer una revisión de todo. Sube la temperatura y se corta la luz. Hay falta de inversión".Por último Alberto hizo mención al impuesto país que carga un 30% a la compra y gastos en dólares. "No lo vamos a eliminar, nosotros recibimos un Banco Central lastimado, la Argentina se quedó sin dólares", concluyó.