El 75% de las obras que tiene Vialidad Nacional estarían paralizadas

El administrador de Vialidad Nacional y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, sostuvo, en diálogo con El Destape, que entre "las más de 600 obras" iniciadas por el organismo durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri encontró que "el 75% están paralizadas"."De las más de 600 obras iniciadas que tiene Vialidad, el 75 % están paralizadas o no generan certificados de obra desde hace más de seis meses", sostuvo el funcionario nacional al explicar que en "las 146 obras que están activas, hay retrasos" y que encontró "una deuda de $ 18 mil millones".Sobre el "Plan Federal de Obras", iniciativa lanzada durante el gobierno del ex presidente Macri, y que estaba dividido en tres ejes: autopistas, rutas seguras y mantenimiento de rutas, Arrieta consideró que "el desempeño fue muy bajo"."En lo que respecta a las autopistas, se ejecutó solo el 10% de los objetivos que la anterior administración se planteó. En el tema de rutas seguras solo se cumplimentó el 1% del total anunciado entre el período 2016-2019 y en lo que hace a mantenimiento de rutas ya existentes se cumplió el 50% de lo anunciado, pero se abandonó el control de carga en las rutas", precisó.