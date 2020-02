Volnovich anunció que el PAMI pone en marcha un listado de 170 medicamentos gratuitos para jubilados

#VivirMejor 💊NUEVO VADEMÉCUM DE MEDICAMENTOS ESENCIALES GRATUITOS

A partir de marzo, todas las personas afiliadas tendrán acceso gratuito a 170 medicamentos. Nuestro compromiso es garantizar el derecho a la salud para que puedan organizar su futuro y vivir mejor. #PAMIdePie🇦🇷☀ pic.twitter.com/PINF7LPOxQ — PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) February 16, 2020

La directora del PAMI, Luana Volnovich comunicó que se pone en marcha el programa propulsado por la obra social para que jubilados y jubiladas accedan a 170 medicamentos destinados a tratar enfermedades crónicas en forma gratuita. El Estado solventará su costo a través de lo recaudado por el impuesto PAIS que pregona la solidaridad social."Estamos muy contentos, Alberto Fernández se comprometió con una política que en el mundo es revolucionaria, en el mundo se discute como financiar la vejez, que cada vez es más cara y los estados se retiran.Seguramente será analizado por otros países esta actitud. La salud es un derecho humano y colectivo", expresó en una entrevista con Radio La Red.La dirigenta berazateguenses explicó que "definimos un vademecum de medicamentos esenciales y gratuitos de 170 en total, determinamos que son tratamientos para enfermedades crónicas clásicas a determinada edad" y agregó que"Es cruel descartar a alguien cuando ya es un adulto mayor, esto no es un gasto sino una inversión. Además, no sólo es inversión en salud y la plata que no se gaste en medicamentos la usarán para otras cosas y también es un mecanismo para mover la economía", dijo y continuó: ""Hace cuatro años que los trabajadores y jubilados ganan mucho menos. Eso también desfinancia la seguridad social.No me parece razonable nada de lo que pasa en la Argentina, estamos en un contexto de crisis y para salir de ellaPara finalizar habló sobre la fórmula de movilidad jubilatoria y dijo queEl PAMI da medicamentos gratis pero el déficit es enorme y la deuda que dejó Mauricio macri sin pagar es infinita, estamos haciendo un esfuerzo enorme. hacemos lo que podemos.