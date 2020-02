17.02.2020 / DECLARACIONES

La polémica sugerencia de Espert a los ruralistas

"Si no se ponen los pantalones se la van a seguir fumando en pipa, esta gente no tiene límites", sostuvo el ex candidato a presidente al tildar de “cobardes, cómodos y miedosos” a los productores del sector agrario. Las declaraciones del dirigente liberal se encuadran dentro de un especial pedido que hace referencia al extenso lock out patronal que se llevó adelante en 2008.