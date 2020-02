Bullrich y la Justicia: aseguró que se generó un ambiente de respiración durante su gestión

Bullrich sostuvo: "Lo que generamos justamente fue un ambiente de respiración que no existía hasta que nosotros llegamos". De esta forma, rechazó las acusaciones que aseguran que durante la gestión de Cambiemos existió "lawfare", es decir una "guerra judicial".En declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red, Bullrich afirmó no estar "para nada de acuerdo" con ese planteo. De aceptarlo, indicó, implicaría pensar que "las personas que fueron llevadas a juicio, hayan sido llevadas por su ideología y no por sus hechos"."No hay era macrista en la Justicia. La Justicia es la justicia. En la era macrista, los jueces sintieron que había muchísima más libertad para trabajar", aseveró.