Un canje de Aerolíneas con el Banco Galicia generó perdidas por casi 10 millones de dólares

A la hora de calcular el pasivo, la auditoría interna tomó la valuación que toma como promedio ponderado de sus emisiones de millas (USD 0,01131) y la corrigió por la tasa de uso (ya que no todas las millas otorgadas son efectivamente demandas) y calculó que Aerolíneas debería haber cobrado 20.937.323 dólares. Es decir, que la aerolínea de bandera debió asumir una pérdida de 9.617.323 dólares que fueron a financiar la promoción del banco privado.

A medida que pasan los días se descubren cada vez más irregularidades cometidas en la gestión de Mauricio Macri como presidente. Uno de sus ministros que más beneficios a sus amigos repartió desde el Estado fue Guillermo Dietrich que en los últimos días también quedó en el ojo de la tormenta por los allanamientos en Autopistas del Sol y ahora se descubre una fraudulenta maniobra en Aerolíneas Argentinas.Según trascendió el gerente comercial de la aerolínea de bandera, Máximo Amadeo -hijo de Eduardo, firmó un acuerdo con el Banco Galicia para el programa Aerolíneas Plus.Sin embargo según relató La Política Online,LPO pudo saber que este descuento "por cantidad" fue iniciativa de Aerolíneas Argentinas. Las restantes 1.265 millones de millas no fueron pagadasEntonces de los 31.161.000 dólares que Aerolíneas debería haber cobrado, terminó recibiendo 11.320.000 dólares, es decir 0,00472 dólares por milla, prácticamente la tercera parte de lo acordado en el convenio auditado.En la auditoría identifican como autora de la adenda a la jefa de acuerdos con entidades financieras y comerciales de Aerolíneas Plus, la licenciada en Comercialización Silvina Ramos, quien ingresó a Aerolíneas también en abril de 2019 -según su cuenta de Linked in- luego de haber trabajado desde enero de 1997 para el Banco Galicia. Este lunes, producto de esta auditoría habría presentado su renuncia.