Vanoli desmintió los rumores y aseguró que no está previsto modificar la edad jubilatoria

Desde @ansesgob queremos aclarar que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general — Alejandro Vanoli (@avanoliok) February 19, 2020

El director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, habló hoy sobre la posibilidad de modificar la edad jubilatoria. El funcionario aseguró que no está esa intención por parte del Gobierno. Las declaraciones del titular del organismo surgen luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, propusiera la posibilidad de hacerlo. De este modo, Vanoli aclaró la postura de la administración.. Lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter. El funcionario salió al cruce de Moroni. El ministro dejó abierta hoy la posibilidad de modificar la edad jubilatoria. Sin embargo, desde la administración nacional no estuvieron en línea con esa posibilidad.“En algún momento, esa discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual.había dicho el ministro de Trabajo pero también dejado en claro que "no hay actualmente ningún proyecto”.En diálogo con Télam, el ministro habló además sobre el aumento en las jubilaciones y pensiones. En este punto, manifestó que “el Gobierno hace lo que dijo que iba a hacer cuando envió el proyecto de ley de Solidaridad. Fortalecer el carácter redistributivo de los sistemas de seguridad social. Teniendo en cuenta los sectores que quedaron más abajo en la pirámide”.En relación a este tema,“Para charlar sobre las medidas que estamos implementando desde Anses”, explicó. Así, en otra de sus publicaciones, el funcionario destacó que “el gobierno tiene la convicción de generar, con medidas, un círculo virtuoso de crecimiento”.