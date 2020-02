Guzmán y Georgieva protagonizan un nuevo encuentro juntos tras el apoyo del FMI

El comunicado del Fondo Monetario Internacional reconociendo que la deuda que tiene la Argentina producto del Gobierno de Mauricio Macri con el organismo es realmente "no sostenible" y se volverá a discutir una nueva agenda de pagos para que el país que hoy gobierna Alberto Fernández pueda volver a crecer.Pero no es que comienza una revolución financiera en un reino conservador de oriente medio,Por eso no asombra el comunicado final después del acertado trabajo del Presidente y su canciller Felipe Solá“El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”, dice el comunicado del FMI que autorizó Georgieva.