El mensaje del PRO a la UCR: Nadie discute el liderazgo de Mauricio Macri

Recalcó que el liderazgo de Macri no está vinculado a que "sea o no" candidato en el 2023 y evaluó que "en política un año es mucho tiempo". "Mauricio Macri es sin duda la figura más relevante del PRO y nadie discute su liderazgo en el partido", sostuvo en declaraciones radiales.Consultado sobre las posibilidades de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal para encabezar la próxima competencia presidencial, en el 2023, Schiavoni se excusó de dar una opinión, "ni siquiera en forma personal", porque dijo no tener "elementos de juicio" para evaluar eso."Es una dirigente muy valiosa, y en nuestro espacio muy considerada, y tiene abierta todas las posibilidades, pero va a depender de su decisión personal y de la situación política del distrito (por la provincia de Buenos Aires)", reflexionó.