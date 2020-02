Jubilaciones de privilegio: los cambios que aceptó el Gobierno para aprobar la ley

“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar. Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados"

Otras modificaciones aceptadas por el Frente de Todos incluyen al cálculo de la movilidad, que pasa al 82% móvil del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años, dispuesto en el inciso B del artículo 17. El Gobierno suspendió además el cambio en la edad jubilatoria de las mujeres, que queda en 60

En el debate de comisión, previo a la sesión de este jueves para terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, el oficialismo confirmó que aceptó un pedido de la oposición para mantener "los derechos" de los magristados en edad de jubilarse., resaltó Bulit Goñi ante la insistencia de los diputados Alejandro Cacace y Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.El funcionario también justificó que el acuerdo no esté expresado en una clásula escrita dentro del proyecto de ley. "”, analizó.“Se plantea esto para que no se debilite el sistema de justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales”, se atajaron desde Cambiemos ante el portal Infobae sobre la exigencia.Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se trabajará en un “fondo compensador” para trabajadores de menores rangos que no están contemplados en el proyecto del Ejecutivo, uno de los pedidos de los gremios, encabezados por Julio Piumato.