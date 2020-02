La fuerza de Braian, el dolor y el Estado como promotor del deporte

"Vengo de una casa donde nunca sobró nada, mi mamá trabajaba en una casa por horas y mis hermanos y yo ayudábamos con lo que podíamos. De mi mamá aprendí que si no te esforzás es muy difícil lograr algo. Antes de ir a competir me llevaron a ver a la presidenta y me acuerdo que me dijo: cuando vayas a tirar la jabalina pensá en tu familia, en tus padres y en tus hermanos, pensá que va la bandera argentina y llevala lo más lejos posible. También me dijo no te estamos regalando nada con esta beca, vos nos estás regalando algo a todos nosotros", relataba Braian en el spot para la campaña de Cristina 2011.

Hasta siempre chiquitín. Estamos rotos de tristeza. Siempre la luchaste, siempre solidario, siempre ayudando a los demás y llevando la bandera de este país con tanto orgullo. Se te va a extrañar Braian... pic.twitter.com/ab8jJEMcMk — Inés Arrondo (@ines_arrondo) February 27, 2020 La Secretaría de Deportes lamenta la muerte del querido Braian Toledo, un atleta ganador en las pistas y en la vida, un ejemplo de superación en todos los ámbitos. Respetado por todos, deja una huella imborrable para el deporte. Nuestra condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/01E7RjrVuj — Deportes Argentina (@DeportesAR) February 27, 2020

Enorme tristeza por el fallecimiento de Braian Toledo, un ejemplo de sacrificio y humildad para el deporte nacional.



Un fuerte abrazo a su familia y amigos en este momento tan difícil. — Matías Lammens (@MatiasLammens) February 27, 2020 Braian Toledo era un deportista ejemplar y una gran persona. El deporte argentino pierde a uno de sus mejores atletas. Lamento profundamente su fallecimiento.

Acompaño a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

Que en paz descanse. pic.twitter.com/DSRnid2MVK — Sergio Massa (@SergioMassa) February 27, 2020 Nuestro querido Braian Toledo será velado hoy y cubriremos su féretro con la bandera olímpica en homenaje a su trayectoria, sus valores su ejemplo y su calidad humana. De esta forma el movimiento olímpico desea homenajearlo. Todos te extrañaremos mucho — Gerardo Werthein (@gerardowerthein) February 27, 2020 Perdimos a Braian Toledo, un deportista humilde, solidario y sacrificado QEPD. Mis condolencias a toda la familia en este doloroso momento. — rodolfo paverini (@rhepav) February 27, 2020

Braian Toledo irrumpió en el deporte argentino con 13 años en los Juegos Evita, donde miles de estudiantes de toda la Provincia de Buenos Aires compiten y se desarrollan dentro de un marco de inclusión sin importar procedencia. Ahí Braian lanzó su jabalina unos 60 metros de distancia despertando el asombro de los profes que observaban el juego, desde José C. Paz empezaba un camino ascendente en el atletismo mundial hasta la fatídica madrugada de este 27 de febrero cuando en un accidente de moto perdió la vida.Pero no todo era bueno, Braian venía de una familia que pasó muchísimas carencias donde muchas veces faltó comida a él y a sus hermano. "", reconoció hace tiempo en una entrevista.Braian Toledo mantenía un comedor en José C. Paz para que los chicos de su barrio tengan al menos una contención y puedan gambetear de a poco a la marginalidad que la crisis había empujado al país en los últimos cuatro años. Braian se va recordado por todos, por familiares, amigos, colegas, atletas, políticos y su familia.Que descanse en paz.Ganador de una medalla de bronca en el Mundial de menores de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) en 2009 en Italia,En 2011 consiguió un bronce en los Panamericanos de Guadalajara y en 2012 fue oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo y plata en el Mundial Junior de Barcelona.Ese mismo año, en Londres,y llegó a Río de Janeiro 2016 con grandes chances de meterse en la final. Si bien no obtuvo medalla, logró meterse entre los 12 mejores de la competencia, un logro que ningún argentino había alcanzado en esa disciplina desde que lo hiciera Ricardo Heber en Helsinki 1952.