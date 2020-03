"Queremos cuidar la vida de la mujer", sostuvo Vilma Ibarra

Ratificó además que el proyecto "se va a conocer en 10 días" y destacó que es una iniciativa "interdisciplinaria de enorme trabajo con el equipo de (el ministro de Salud) Ginés González García, con gente que sabe muchísimo, que tiene muchísima experiencia e historia" en el tema del aborto.

"Desde 1921 tenemos penalizado el aborto y las mujeres siguen abortando. Buscamos incorporar a la mujer para que además se le informe sobre los métodos anticonceptivos. La mujer no se embaraza para abortar", enfatizó Ibarra en declaraciones a C5N."Queremos cuidar la vida de la mujer", remarcó la funcionaria nacional al advertir y que se "cometería un error si se pone el debate en términos de grieta". Ibarra reconoció que "hay muchas mujeres que no están dispuestas a abortar y hay que respetarlo, pero no queremos que las mujeres aborten y dejen su vida en abortos clandestinos".En ese contexto dijo que se procura especialmente que "la persona humilde, desprotegida" vea facilitado su acceso a esa práctica, y, por ejemplo, "pueda acceder al hospital público" para realizarla. "Hay que garantizar que se pueda hacer la práctica sin violentar a la mujer", añadió.