Los principales trenes de Buenos Aires vuelven a tener frecuencia nocturna

Así queda el nuevo cronograma

Quedaron fuera del anuncio dos ramales de la línea Roca (Ezeiza y Bosques vía Quilmes) así como las líneas Mitre y San Martín. En este caso, explicó Meoni, el horario no puede ser extendido debido a “cuestiones operativas”.El anuncio de ampliación de horario tampoco alcanza a las líneas Urquiza y Belgrano Norte, ya que ambas son administradas por operadores privados (Metrovías y Ferrovías, respectivamente). Su concesión, prorrogada por el gobierno anterior, vence a fines de este mes."La iniciativa de extender el horario nocturno fue trabajada junto a los gremios del sector como la Unión Ferroviaria y su Secretario General Sergio Sasia y Omar Maturano, Secretario General de La Fraternidad", enfatizaron.: saliendo de Once a las 0:25 y llegando a Moreno a la 1:30. En sentido inverso, desde Moreno a las 23:10 llegando a Once a las 0:15.: saliendo de Plaza Constitución a las 22:40 y llegando a La Plata 23:50. En sentido inverso el último tren de La Plata saldrá a las 22:50.: saliendo de Plaza Constitución a las 22:58 arribando a Glew a las 23:44. En sentido inverso, el último tren desde Korn saldrá a las 22.38 arribando a Plaza C a las 23:43.: desde Plaza Constitución a las 23:02 llegando a Bosques a las 23:36. En sentido inverso la última salida será desde Claypole a las 23:46, llegando a Plaza C a las 0:22.: saliendo de Sáenz a las 22:30, llegando a González Catán a las 23:34.: partiendo desde Saenz se extenderá a las 22:06 y llegando a las 23:15 a su cabecera.