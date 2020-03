Fuera de agenda: Bolsonaro recibió a Massa en un gesto hacia Alberto Fernández

Sergio Massa y Rodrigo Maia

Testigos de encuentro entre Massa y el jefe de Estado brasileño aseguraron a la prensa presente en el lugar que este ultimo manifestó “gran disposición a producir un acercamiento con Argentina”

🇦🇷🤝🇧🇷| Hoy damos un paso fundamental para afianzar la diplomacia parlamentaria con Brasil.

El encuentro con @RodrigoMaia, presidente de la @CamaraDeputados, y representantes de distintos bloques políticos de ambos países, marca el compromiso democrático de nuestras naciones. pic.twitter.com/d4bZJAwlBS — Sergio Massa (@SergioMassa) March 4, 2020

encabeza una comitiva de diputados argentinos que se encuentra en Brasil en el marcoa de encuentros de "diplomacia parlamentaria" con pares de aquel país.La reunión se concretó Brasilia, más precisamente en el Palácio do Planalto, y se trató de un gesto muy especial de Bolsonaro hacia el Presidente argentino, Sergio Massa.En diálogo con el portal Infobae, el ex intendente de Tigre remarcó que la relación Argentina-Brasil “”.Más temprano, el presidente de la Cámara de Diputados se reunió con su par brasileño, Rodolfo Maia, con quien intercambió regalos en un encuentro cordial.Cerca de las cuatro de la tarde, Massa y Maia compartieron una conferencia de prensa en la que el argentino destacó “la importancia de la relación entre Argentina y Brasil en un mundo que no crece y enfrenta dificultades en la economía".”, sentenció.Massa, que fue homenajeado en el Congreso brasileño, llegó al país vecino liderando a un grupo de diputados. Entre los que lo acompañaron, están el vicepresidente de la Cámara Baja, Álvaro González (PRO), Pablo Ansaloni (FE-Unidad Federal para el Desarrollo) y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social-Federal).El jueves Massa se reunirá en Río de Janeiro con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Gustavo Montezano. A ese encuentro se sumará el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y dirigente de la UIA, José Ignacio De Mendiguren.