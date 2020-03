Highton de Nolasco rechazó que la Corte haya tenido responsabilidad en las filtraciones de Cristina

Este jueves, el gobierno nacional oficializó las modificaciones de las facultades represivas, policiales y de investigación a los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia. Se derogó un decreto de Mauricio Macri que eliminaba el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo. Los integrantes del organismo estatal “solo podrán actuar si hay riesgo constitucional”.

Mediante el decreto 214 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Alberto Fernández oficializó hoy las modificaciones en el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y estableció que "ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal". A partir de ahora, los “espías” no podrán realizar tareas de “inteligencia interna” a pedido de jueces.

