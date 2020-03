Mirtha Legrand contó que chateó con Alberto y reveló cuál fue la respuesta a la invitación a su programa

Ahora, ella, Mirtha Legrand, blanqueó que chateó con él, Alberto Fernández, para extenderle su deseo de que vaya a su show televisivo, y reveló cuál fue la respuesta que recibió por parte del Presidente

Primero dijo que jamás lo invitaría a su programa porque él era opositor a, a cuyo gobierno ella adhería. Luego dio marcha atrás y sostuvo que podría buscar su presencia en el ciclo que conduce. En medio, él le dijo a un medio periodístico que no iba a asistir, en caso de recibir el llamado pertinente.En una entrevista con Infobae, la diva de los almuerzos relató que le envió un mensaje al mandatario, de quien supo ser crítica, para invitarlo a su ciclo., confesó sobre su chat con el jefe de Estado, en el cual se habló de una eventual visita a su programa.Sin embargo, contó que esa eventual visita de Fernández a la pantalla de El Trece en el marco del programa de Mirtha por ahor ano va a ocurrir., contó.Además, a pesar de que venía negándose a hablar de política, la diva hizo una breve referencia a la actualidad en un tono moderado. “Si hablo de Macri se enojan los macristas; si digo algo del kirchnerismo, se enojan los otros...”, comenzó su respuesta.Sin embargo, soltó una breve reflexión sobre su interpretación de la actualidad política nacional: “El único tema es la falta de dinero. La verdad es que el país no tiene dinero para cumplir con las promesas a los jubilados, a los maestros. A la gente no le alcanza la plata”.