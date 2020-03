Coronavirus: el Gobierno confirmó que "por ahora" no se suspenden las clases

La realidad no es estática y esto no quiere decir que en dos días o una semana”

Sin embargo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, no descartó que puedan suspenderse en "2 o 3 días" porque lo que pueda suceder con el virus es muy variable y se está siguiendo su evolución.Por su parte el Ministro de Salud, Ginés González García, explicó que en este contexto cerrar los colegios "sería hasta contraproducente", porque ese tipo tendría “un impacto social considerable” y, según los antecedentes en otros países, los niños “tienen un bajo potencial” de contagio.En línea con Trotta, el titular de la cartera de Salud insistió en que igual las disposiciones sanitarias y de prevención que se anticiparon “van a ser modificadas en la medida que se vea la evolución de la enfermedad”.La infectóloga Ángela Gentila agregó que “”, ya que por el momento “el virus no es de circulación comunitaria”.El segundo motivo es porque en los países donde el contagio es elevado los niños presentaron “formas leves o moderadas” de recepción del virus, pero “son activos transmisores”.La especialista aclaró que esta decisión “es de acuerdo al contexto actual”. “se tome una decisión contraria. “Lo cierto es que hoy no nos parece conducente cerrar escuelas”, concluyó.