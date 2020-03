Alberto Fernández: No se puede ser tan estúpido y no darse cuenta el riesgo en que ponen a la gente

Fue consultado además por el hombre que golpeó a un encargado en Vicente López, expresó: “Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todos entiendan que no se puede jugar de ese modo”. “No se puede ser tan estúpido y no darse cuenta el riesgo en que ponen a la gente”, sentenció.

En este sentido, señaló que serán “inflexibles” en cuanto al cumplimiento de la cuarentena obligatoria de 14 días para quienes volvieron del exterior o tienen cuadros que podrían ser compatibles con el Covid-19.De esta manera, se refirió a la feroz golpiza en Vicente López de parte de un hombre que no habría cumplido con el aislamiento y defendió el accionar de Ginés González García.El jefe de Estado aclaró que "la gente no tiene la culpa de haber viajado, pero si debe encerrarse en sus casas y no poner en riesgo la salud del resto de los argentinos".El agresor quedó aprehendido en su domicilio.