¿Por qué Cancillería recibe 15 mil llamados diarios de argentinos que están en el exterior?

El presidente Alberto Fernández aseguró que las demandas van a ir siendo resueltas. No obstante, aclaró que en ocasiones no depende solo de la decisión local sino de la articulación con los destinos a los que arriba la tripulación.El jefe de Estado sostuvo este martes que Cancillería está recibiendo "15 mil llamados diarios" de ciudadanos argentinos en el exterior que quieren regresar el país. "Lo vamos a ir resolviendo", enfatizó de manera categórica"Mandamos a buscar gente a Italia, y la tripulación de Aerolíneas Argentinas no tiene dónde quedarse", contó el Presidente.En tanto, este martes arribaron cuatro de los últimos cinco vuelos regulares de Aerolineas, provenientes de zona de riesgo del coronavirus, aterrizaron esta mañana en Ezeiza entre las 3.55 y las 4.44 trayendo de regreso al país más de mil pasajeros argentinos que se encontraban en el exterior, informaron fuentes aeroportuarias y de la empresa aérea.Luego del vuelo de mañana desde Madrid, Aerolíneas iniciará una serie de vuelos especiales tendientes a traer de regreso a los argentinos que aún se encuentran varados.