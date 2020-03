El vice de la UCR bonaerense apuntó contra Gustavo Posse: No es la figura más adecuada para conducir al radicalismo

“No obstante, no es que esté afectado el proceso de convocatoria, la idea es que en las próximas semanas, cuando se normalice esto, tomar las decisiones correspondientes”, consideró el diputado nacional y vicepresidente de la UCR Provincia, Carlos Fernández, en diálogo con Política del Sur.Según sostuvo a ese portal, Fernández está “claramente alineado” con el sector que respalda al presidente del bloque Juntos por el Cambio de la Cámara de diputados bonaerenses, Maximiano Abad. “Voy a trabajar para ese esquema”, indicó el diputado nacional.En tanto, no ahorró críticas para con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que es el dirigente que quiere cambiar la conducción que avaló el acuerdo con el macrismo, es decir Daniel Salvador y sus secuaces. “Estamos en un partido democrático y cualquiera puede hacer lo que crea conveniente, no me parece Gustavo Posse la figura más adecuada para conducir el radicalismo”, manifestó.“Tampoco creo que Federico Storani y Juan Manuel Casella sean la renovación, dicho con todo respeto por la trayectoria de todos. Ellos no pueden ser considerados como la renovación partidaria”, completó el legislador al rechazar los cuestionamientos que el ex ministro del Interior le aplicó a Abad. Había sostenido en su momento que “Abad era lo mismo que Salvador pero con un número de DNI más bajo”.