Santilli aseguró que las fuerzas de seguridad están destinadas a que el DNU se cumpla

El vicejefe de Gobierno porteño,, indicó que desde las cero hora de este viernes las fuerzas de seguridad de la Ciudad están dirigidas a "hacer que se cumpla con el decreto establecido" por el gobierno de Alberto Fernández para el aislamiento social preventivo y obligatorio que busca detener la propagación del virus Covid-19.En declaraciones a la prensa, Santilli enfatizó: "Las fuerzas de seguridad van a estar para cuidarnos y protegernos, van a estar en cada esquina de la Ciudad".Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el aislamiento preventivo obligatorio ante la pandemia de coronavirus, el Gobierno de la Ciudad informó que además de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos, Defensa Civil y agentes de tránsito ya están llevando adelante los controles en estaciones para hacer cumplir el decreto. “Aquel que no quiera acatar va a ser puesto a disposición de la justicia”.“Hemos dispuesto todo el sistema de videovigilancia para el monitoreo del cumplimiento de la medida. Que no haya aglomeraciones o personas haciendo cosas que no tienen que hacer, como salir a correr. El sistema va a mirar este tipo de cosas”, explicó Santilli, acompañado en una conferencia de prensa por el responsable de Transporte, Juanjo Méndez, y el de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.