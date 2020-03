Desarrollo Social cargará las Tarjetas Alimentarias que no pudieron ser entregadas en las cuentas de la AUH

Se reforzará la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios y se modificará de forma temporal el sistema de distribución de la tarjeta Alimentar para garantizar que el dinero llegue a las familias que necesitan fortalecer su nutrición. — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) March 20, 2020

.@LicDanielArroyo: estas medidas son para “cuidar el ingreso de las familias, garantizar la asistencia alimentaria y hacer que el movimiento económico esté solamente en el barrio para mover la economía de abajo”.#CuidarteEsCuidarnos #ArgentinaUnida — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) March 20, 2020

El ministro de Desarrollo Social adelantó que este viernes cargarán en la Asignación Universal por Hijo el monto correspondiente a 400 mil tarjetas alimentarias que no pudieron ser entregadas debido a la cuarentena, primero preventiva y ahora obligatoria. Así Daniel Arroyo llevó tranquilidad a los sectores beneficiarios que cuentan con la asistencia estatal para vivir.informó el ministro en declaraciones al canal Todo Noticias. Arroyo remarcó que "dentro de estas familias vulnerables todos van a tener el monto de la tarjeta para poder comprar alimentos".Según las proyecciones que hizo el Gobierno en diciembre pasado, este mes el plástico ya tendría que haber llegado al 80 por ciento del país, pero la propagación del coronavirus en Argentina atrasó los plazos y forzó al Gobierno a tomar medidas para que el impacto de la cuarentena sea lo menor posible en las poblaciones más vulnerables.Por ello, el Gobierno hizo esta excepción, ya que originalmente el monto de la tarjeta Alimentar no se podía acreditar en las cuentas de la AUH para evitar que la ayuda social pudiera ser utilizada para otro fin que no sea la compra de alimentos, con excepción de bebidas alcohólicas.