Alberto Fernández: No quiero llegar al Estado de sitio

El jefe de Estado expresó su preocupación por la "desaprensión" que toman "algunos" ciudadanos que no toman dimensión del riesgo que significa no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Más de 20.000 personas se fueron de Argentina después que avisé que había una pandemia" y "son los que ahora me reclaman que los traiga urgente", precisó.

También manifestó sus inquietudes sobre las personas que violaron la cuarentena, cuya cifra de detenidos asciende a 5.800. Asimismo, contra los argentinos que viajaron al exterior cuando ya se había declarado la pandemia.Pidió la mayor concientización posible sobre la necesidad de aislamiento social preventivo y obligatorio, y descartó la posibilidad de decretar el Estado de sitio. “No quiero llegar al Estado de sitio”, insistióAsímismo, adelantó que el Ejercito saldra a la calle para colaborar en tareas de logística.Advirtió además que "todavía la pandemia no encontró la máxima expresión" en Argentina y que "hoy no sabemos de uno a diez dónde estamos"., aclaró en diálogo con el programa La Peña de Morfi, emitido por Telefe.