Salud confirmó caso autóctono de Coronavirus y aseguró que "la cuarentena va a seguir muchos días"

Como cada mañana desde que arrancó la cuarentena obligatoria, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti, brindó una conferencia en la que aseguró quey reiteró que se busca minimizar los casos de contagios de coronavirus para "aplanar la curva" de su crecimiento.Mientras que advirtió: "No hay forma de detener que ningún país deje de tener circulación interna".La funcionaria manifestó que la confirmación de un número menor de casos "significa que estamos mejor, no durante este momento" ya queexplicó VizzottiPor otra parte, Vizzotti señaló que se termina el fin de semana largo y dijo: "No debe aumentar el movimiento de personas, si regresaste por favor quedate en casa 14 días porque el riesgo es muy alto". "Si tenés síntomas aunque estés dentro de los casos exceptuados de la cuarentena, quedate en casa, la posibilidad de transmisión es alta, y si tenés más de 70 debes maximizar el aislamiento", precisó.